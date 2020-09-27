شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد رقم 33.. «أطباء الدقهلية»: وفاة طبيب جديد بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعلنت نقابة أطباء الدقهلية، وفاة الدكتور السيد نصر، مدير مستشفى شبراهور السابق، متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» وذلك بعد ساعات من إعلان وفاة الدكتور محمد الديب، استشاري بنك الدم، والذى توفى متأثرا أيضا بإصابته.
وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور السيد نصر، أصيب بفيروس «كورونا» المستجد وتم عزله في مستشفي التأمين الصحي بالمنصورة حتى توفى اليوم بعد تدهور حالته.
وأضاف: «تم ضم اسم الطبيب إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، وهو الشهيد رقم 33 بها والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف» .
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