شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن أسماء 100 مسجد افتتحوا في سبتمبر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف صور (مائة) مسجد مما تم افتتاحه خلال شهر سبتمبر 2020م، علمًا بأنه تم افتتاح (282) مسجدًا خلال شهر سبتمبر 2020م، وذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. والمساجد هي : 1- مسجد الحق المبين- الطور- جنوب سيناء 2- مسجد خالد بن الوليد- الطور- جنوب سيناء 3- مسجد أثبيت- سانت كاترين- جنوب سيناء 4- مسجد على بن أبي طالب- أبورديس- جنوب سيناء 5- مسجد الفرقان- الطور- جنوب سيناء 6- مسجد السلام- نويبع- جنوب سيناء 7- مسجد عودة- الطور- جنوب سيناء 8- مسجد الأحياء المائية- الغردقة- البحر الأحمر 9- مسجد السمان- القصير- البحر الأحمر 10- مسجد حجاج العزب- مجول- بنها- القليوبية 11- مسجد الشقري- شبين القناطر – القليوبية 12- مسجد الصابرين- سرياقوس- الخانكة – القليوبية 13- مسجد حسن سري- ميت كنانة- طوخ – القليوبية 14- مسجد الدرب الكبير- السيفا- طوخ – القليوبية 15- مسجد التقوى- الشوبك- شبين القناطر – القليوبية 16- مسجد محمد موسى- العطارة- شبين القناطر – القليوبية 17- مسجد البر- ابني بيتك- أكتوبر- الجيزة 18- مسجد التوحيد- منيل السلطان- أطفيح- الجيزة 19- مسجد التواب- العطف- العياط – الجيزة 20- مسجد عابدين- كفر جرزا- العياط – الجيزة 21- مسجد الدعوة- أبوغالب- منشأة القناطر – الجيزة 22- مسجد حسن خليل- المتانيا- العياط – الجيزة 23- مسجد العتيق- الواحات البحرية – الجيزة 24- مسجد النحاس- كرداسة – الجيزة 25- مسجد المكربل- طمهوه – الجيزة 26- مسجد تقسيم المعلمين- الخارجة- الوادي الجديد 27- مسجد المروة القديم- الخارجة- الوادي الجديد 28- مسجد عباد الرحمن- موط- الداخلة- الوادي الجديد 29- مسجد الرحمن- الأمل- الفرافرة- الوادي الجديد 30- مسجد السلام- سيوة – مطروح 31- مسجد الكبير- قرية 27- الحمام- مطروح 32- مسجد العجايرة- دكرنس- الدقهلية 33- مسجد الرحمن- بحر الشقر- دكرنس- الدقهلية 34- مسجد الرحمن- عزبة توفيق- دكرنس – الدقهلية 35- مسجد العدل- البجلات- منية النصر – الدقهلية 36- مسجد الإيمان- سعد الدين- تمي الأمديد- الدقهلية 37- مسجد الكبير- كفر شرف- ميت غمر- الدقهلية 38- مسجد أبوزيادة- بلقاس- الدقهلية 39- مسجد عمر بن الخطاب- 57 أبوماضي- بلقاس- الدقهلية 40- مسجد جالية الكبرى- بلقاس- الدقهلية 41- مسجد عزبة 7- برمبال- منية النصر- الدقهلية 42- مسجد العبايدة- بني عبيد- الدقهلية 43- مسجد القديم- المنصورة- الدقهلية 44- مسجد 26 بصار- بلقاس – الدقهلية 45- مسجد نزهة كوبري مشه- المنزلة – الدقهلية 46- مسجد الرحمن- الجبيرات- طهطا- سوهاج 47- مسجد النور- السمطا- البلينا- سوهاج 48- مسجد التقوى- نجع الجديان- جرجا- سوهاج 49- مسجد النور- شطورة- طهطا- سوهاج 50- مسجد على عبدالعال- الحرافشة- جهينة- سوهاج 51- مسجد آل خالد- الحريزات- النشأة- سوهاج 52- مسجد الفتح- الجبيل- البلينا- سوهاج Advertisements 53- مسجد آل حسين حسن- نزالي داود- طهطا- سوهاج 54- مسجد النور- الصفيحة- طهطا- سوهاج 55- مسجد آل سليمان سالم- السوالم- طهطا – سوهاج 56- مسجد الإيمان- نجع عقل- طهطا- سوهاج 57- مسجد آل ليفة- الحريزات- المنشأة- سوهاج 58- مسجد المصطفى- الأبطال- القنطرة شرق- الإسماعيلية 59- مسجد الرحمة- أبوجريش- أبوصوير- الإسماعيلية 60- مسجد التقوى- ك 17- القنطرة غرب- الإسماعيلية 61- مسجد الفتح- التيجاني- الإسماعيلية 62- مسجد الخولي- أشمون- المنوفية 63- مسجد النجار- شبين الكوم- المنوفية 64- مسجد النور- تلا- المنوفية: 65- مسجد فرج عبدالعال- تلا- المنوفية 66- مسجد الأنوار المحمدية- أشمون- المنوفية 67- مسجد السلام- منوف- المنوفية 68- مسجد الأربعين- الباجور- المنوفية 69- مسجد سيدي حجاج- أشمون- المنوفية 70- مسجد أبوبكر الصديق- السادات- المنوفية 71- مسجد البحري- الباجور- المنوفية 72- مسجد الرحمن- أشمون- المنوفية 73- مسجد الغراب- تلا- المنوفية 74- مسجد الفيومي- قويسنا- المنوفية 75- مسجد راغب الطحاوي- الحسينية- الشرقية 76- مسجد التقوى- صان الحجر- الشرقية 77- مسجد السناطي- ههيا- الشرقية 78- مسجد العماشات- ديرب نجم- الشرقية 79- مسجد أحمد خليل- الحسينية- الشرقية 80- مسجد التوحيد- ديرب نجم- الشرقية 81- مسجد الكبير- الصوة- الشرقية 82- مسجد الشيمي- بلبيس- الشرقية 83- مسجد كفر الشيخ عثمان- ههيا- الشرقية 84- مسجد أبوزيد- الزقازيق- الشرقية 85- مسجد عزبة الديب- الزقازيق- الشرقية 86- مسجد السلام- الزقازيق- الشرقية 87- مسجد الزفتاوي- فاقوس- الشرقية 88- مسجد محمود الديب- بلبيس- الشرقية 89- مسجد الفدان- بلبيس- الشرقية 90- مسجد النصر- انشاص الرمل- الشرقية 91- مسجد رشدي- فاقوس- الشرقية 92- مسجد خليفة- ههيا- الشرقية 93- مسجد الخمسين- أبوكبير- الشرقية 94- مسجد الفتح الإسلامي- منيا القمح- الشرقية 95- مسجد حمد سلطان- أبوحماد- الشرقية 96- مسجد الكبير- أبوحماد- الشرقية 97- مسجد النور- بلبيس- الشرقية 98- مسجد جميلة عبدالبر- أبوكبير- الشرقية 99- مسجد الفتح القبلية- الزقازيق- الشرقية 100- مسجد السلام- مشتول السوق – الشرقية الوضع في مصر

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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