شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب فكرة إعلان "قرطاس" سعد زغلول معتذرا: خطأ غير مقصود.. ونائب الوفد يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الرفاعي صاحب فكرة إعلان "قرطاس" تمثال الزعيم سعد زغلول الذى ظهر على السوشيال ميديا، إنه لم يكن الهدف من هذا الإساءة إلى الرموز الوطنية الشهيرة، مشيرا إلى أنه تم تدارك الأمر وتم رفع البوست، مؤكدا أنه يعتزر عن هذا الخطأ الغير مقصود ولن يتكرر مثل هذا الخطا، وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، للإعلامى وائل الإبراشى.

من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب غضب غضبا شديدا من ظهور الزعيم سعد زغلول بهذا الشكل، مؤكدا أنه كان سيتم مقاضاة صاحب فكرة هذا الإعلان ولكن اعتذارة مقبول، وأن حزب الوفد يقدر جميع الرموز الوطنية والزعماء مهما كان هناك اختلاف بين الحزب وبينهم، مشيرا إلى أن حزب الوفد يقف دائما مع الدولة المصرية.

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على جانب آخر، كانت قد انتشرت صورة للزعيم سعد زغلول يحمل في يده "قرطاس طعمية"، صورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نشرها أحد مطاعم القاهرة بمنطقة المعادي كنوع من الدعاية لأحد المطاعم، الأمر الذي اعتبره حزب الوفد إساءة للمصريين جميعاً، وكتن متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلان.

وقال طارق سباق، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن أي إساءة من أي شخص أو جهة لأحد رموز الوطنية المصرية هو أمر مرفوض تماماً، وسيتم بحث هذا الإعلان المتدني مع الشؤون القانونية بالحزب واتخاذ إجراء قانوني ضد هذا الفعل.