شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم على منح دراسية بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، نسبة الـ 5% منحًا دراسية مجانية، من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، وتضمنت المنح، عددًا من القواعد والشروط لحصول الطلاب عليها، وأبرزها يكون الطالب من أبوين مصريين، وتخرج من إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية لغات، كما يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة 2020 -2021، كما يشترط حصول الطالب على مجموع مرتفع يتجاوز الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد الالتحاق بها.

أما الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على المنح، فهي كالآتي:

* بحث اجتماعي بفيد بحالة الطالب الاجتماعية من إدراة الشؤون الاجتماعية التابع لها الطالب بمحل إقامته موثق بختم شعار الجمهورية.

* برينت من التأمينات الاجتماعية بدخل ولي الأمر أو مفردات راتب من العمل ـ شهادة الوفاة لوالد "الأيتام" وصورة بطاقة ولي الأمر والطالب وصور شهادة ميلاد الأشقاء والطالب.

* صورة طبق الأصل لشهادة الثانوية العامة.

Advertisements

* صور شخصية للطالب.

* ستقدم الطالب بالجامعة المراد منها منحة.

* تعلن نتائج المنح بحد أقصى 15 أكتوبر المقبل.

* يشترط على الطالب الحاصل على منحة الاستمرار في التفوق خلال مراحل دراسته بالجامعة، وفي حال إخفاقه بتحقيق التفوق يتم سحب المنحة منه أو سداد مستحقات الدراسة كاملة.