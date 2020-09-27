شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يؤكد زيادة مدارس خاصة للمصروفات وكتالوج واضح قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مدارس خاصة تمنح الشهادة المصرية لطلابها، موضحا أن مشكلة المصروفات فى المدارس الخاصة قرابة 8 آلاف مدرسة، وبتحاول الوزارة إعادة بناء إدارة هذه المدارس من الأول، مشارك فيها عدة جهات منها وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك " من ناحية المصروفات وثباتها وكيفية ترخصيها وجهاة الاعتماد بالنسبة للشهادة تكون واضحة بالنسبة للمدارس الدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال حوراه مع الإعلامى عمرو أديب على قناة mbc مصر، أن جزء من المدارس عبارة عن عرض وطلب، موضحا أن هناك مدارس تخطت الزيادات المصررة بشكل عنيف وكبير وقبل بداية العام الدراسى سيتم توفير أرقام لتلقى شكاوى أولياء الأمور، ولكن الحل الإدارى الذى ينهى هذه المشكلة فى المصروفات يحتاج من 8 إلى 10 أسابيع وسيتم إنهاء المشكلة بشكل نهائى وقبل نهاية العام الجارى سيكون للمدارس الخاصة كتالوج واضح.

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وأوضح الوزير أنه سيتم ميكنة التحويلات وسداد المصروفات لحل مشكلة التعقيدات فى المدارس، قائلا: نريد إلغاء فكرة تأشيرة فوق الكثافة موضحا أن هناك عادات سيئة الكل يرغب فى أن يدرس أبنه فى مدرسة تحت منزله، مؤكدا أن الوزارة تعمل الآن أن 1200 سجل فى امتحان الدبلومة الأمريكية الذى يعقد يوم الإثنين والثلاثاء، قائلا: هذا العام هو عام تقدير المعلم، لافتا إلى أن مسألة تعيين الـ" 120 ألف موجودين على قاعدة البيانات ولو احتجنا هنعينهم ولكن التعيين مقفول من الدولة ولا توجد فلوس لتعيين معلمين، قائلا: نرغب فى رفع أحوال المعلمين الموجودين ويجب الكف عن المطالبة بالتعيين من قبل المتقدمين للوظائف وسيتم تعينكم حال الاحتياج إليكم وتوافر فلوس.

وتابع الوزير:"أن ما قاله الرئيس عن تحسن أحوال المعلمين سوف يحدث، قائلا: إحنا مع بعض منذ 3 سنوات وعايزين نصدق بعض فى اللى جاى وبلاش نشكك فى بعض طول الوقت وعايزين قدر من الثقة ولازم تصدقونا، متابعا: لازم ينسوا الموروث الثقافى بتاع زمان عايزين نعلم الولاد وهيدخلوا الجامعة من غير دروس وبمجهودهم.