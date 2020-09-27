شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم لـ محمد على: هنقتنع إزاى أنك صالح وأبوك مش طايقك..وعن عمرو واكد:خاين وأهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الناشط السياسي وائل غنيم، هجومه الحاد على قيادات الجماعة الإرهابية والمنتمين اليها مثل المقاول الهارب محمد على وعمرو واكد، الذين يواصلون تنفيذ اجندتهم الخبيثة لنشر الفوضى والشائعات عن مصر بوجود مظاهرات مفبركة في عدد من المناطق، وظهر في بث مباشر عبر حسابه بفيس بوك.

وقال غنيم في بثه المباشر "عمرو واكد خاين وأهبل، يا عمرو واكد تعالى قولي مين بيمول الشرق ومكملين وهما معندهمش إعلانات، مين بيمولهم؟، مين بيحرك الأجندة؟، اسالهم عن شنط الفلوس اللى بتيجي من القطرين كل شهر، اسألوا أيمن نور على المليون دولار الى قبضها على قناة الشرق اللى مكانتش بتجيب آى مشاهدات"، مضيفاً "هتقنعنا ازاى يا محمد أنك صالح وابوك مش طايقك".

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ووجه غنيم رسالة للشباب المصري قائلاً: "يا شباب رسالة أخيرة، أقف مع بلدك ضد مجموعات المغيبين الجهلة وراء الناس "الأورزقية" اللى بيحاول ياخذوا البلد لسكة مش تمام، هتقف تتفرج يبقي انت عامل زي اللى وقف يتفرج والناس بتخرم في السفينة، هتقولي نعمل ايه، هقولك كلم اللى حواليك اللى مش فاهمين اللعبة وماشين ورا لعبة الاتراك والقطريين، متتعودوش ترفضوا المعلومة بناء على صاحبها، ولكن بناءً على منطق المعلومة، طالما هي منطقية دور على الأدلة ولو لقيت الأدلة والبراهين تبقي موثقة".