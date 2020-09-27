شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة عن تدوينة عمرو واكد: القياس مختل فالحمار يتنفس والفنان يتنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على دعوات تحريض جماعة الإخوان وأنصارهم للعنف في مصر، وكذلك تدوينة الفنان عمرو واكد عبر حسابه على تويتر، والتي قال فيها أكيد كفار مكة كانوا يقولون على الرسول عندما هاجر كان يجب أن يناضل من عندنا، قائلا:" ليس عندك لا نفسيا ولا عقلياً القياس عندما يكون بذلك الشكل فأن الحمار يتنفس والفنان يتنفس أيضا والقياس عنده مختل".

وأضاف جمعة، خلال حوار مع عمرو خليل، ببرنامج من مصر، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن الفنان يشبه هجرة الجماعة وأنصارهم بهجرة رسول الله، ويجب أن يعرف الجميع ما يحدث قديماً وحديثاً، مشيراً إلى أن طائفة الخوارج حذر منها رسول الله بأن الخوارج كلاب أهل النار.

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وأكمل علي جمعة، أن الخوارج متشددين في التمسك لما هم عليه، مشيراً إلى أن دعوات التخريب لا تستقيم مع دعواتهم بإقامة الشريعة الإسلامية، فالدولة تعمل بمبادئ الشريعة الدستورية، كما تعمل على الشريعة الإسلامية المنضبطة.