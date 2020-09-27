شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: لولى الأمر حرية سداد مصروفات المدارس الحكومية على الترمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مجموعات التقوية وكيفية عملها، مشيرا أن الوزارة تعمل عليه حاليا وهتطلع قرار وزارى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن مناهج 3 ثانوى هتكون موجودة قبل بدء الدراسة بأسبوع، لافتا إلى أنه سيتم صرف ملايين الدولارات لتوفير محتوى باللغة الفرنسية على بنك المعرفة المصرى، قائلا: التدريس هيحصل على القنوات والمدرسة ستكون للمواد خارج المجموع والأنشطة والمناقشة مع المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب على mbc،: الدراسة تبدأ 17 أكتوبر، لافتا إلى أن سيتم توفير خط ساخن وكول سنتر لتقديم شكاوى أولياء الأمور، قائلا: مش عايزين هلع وفى ناس هتجيلها كورونا وفى هذا التوقيت الوزارة ستكون محددة الخطوات التى يتم اتباعها ومتى سيتم قفل المدرسة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير معايير ومسطرة" ترسل لجميع أنواع المدارس وسيتم الالتزام بها ويحدد دور المدرسة وولى الأمر، وأبنائها فى الخارج متاحة لهم القنوات التعليمية وأيضا المنصات وسيتم عقد امتحاناتهم على التابلت ولكن فى لجنة.

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وأوضح الوزير، أن مصروفات المدارس الخاصة أعفى فئات كثيرة من المصروفات الدراسية، منها أبناء مصابى الثورة وأيضا طلاب حلايب وشلاتين ومدارس شمال سيناء والتربية الخاصة والفصل الواحد والمتحررين من الأمية، قائلا: من يتحدث عن مجانية التعليم الدولة صارفة فى أخر سنوات 500 مليار.

وشدد الوزير أنه يمكن لولى الأمر سداد مصروفات المدارس الحكومية على الترمين الأول والثانى.