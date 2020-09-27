شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الطعون لطلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية اليوم ولمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، فتح باب الطعون الإلكترونية على نتيجة امتحانات الدور الثاني ولمدة أسبوعين، مشددًا على أعضاء الكنترول تحري الدقة في عمليات المراجعة عقب تلقي طلبات الطعون، وتوزيع العمل بالشكل المناسب الذي يضمن المراجعة الدقيقة لكل كلمة في ورقة الإجابة، وتشكيل لجنة تتولى الإشراف على المراجعة ذاتها لرفع مستوى الدقة.

وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020م، أمس السبت بمشيخة الأزهر.

واعتمد وكيل الأزهر نتيجة النجاح العامة للدورين الأول والثاني بنسبة 87.36%، والنسبة العامة للدور الثاني 68.18%، وبلغت النسبة في القسم الأدبي بالدور الثاني 70.86%، والقسم العلمي 62.22%، وقد تقدم للامتحانات في الدور الثاني (34471) طالبًا وطالبة، حضر منهم (33276)، نجح منهم (22687) ورسب (10572).

وقال وكيل الأزهر، إن نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية هذا العام تعد الأكبر خلال الأعوام الأخيرة، مقدمًا الشكر لكل القائمين على الامتحانات على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاز هذه المهمة الشاقة في أطول عام دراسي جراء الظروف التي فرضها فيروس «كورونا»، ومهنئًا الطلاب الناجحين وأسرهم على نجاحهم واجتهادهم، داعيًا كل الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد في حياتهم العملية ومواصلة التفوق والنجاح حتى يكونوا عونًا للمجتمع ومصرنا الغالية.