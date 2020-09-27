محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بتأهل لاعبة التنس الأرضي "ميار شريف" للدور الرئيسي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس. وأعربت الدكتوره مايا مرسي عن عميق سعادتها بالإنجاز التاريخي المشرف الذي حققته اللاعبة المصرية "ميار شريف" والذي يعد إنجازًا رياضيًا غير مسبوق للرياضة المصرية حققته إمرأة مصرية شابة، متمنية لها مزيد من النجاح والتألق في المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وباقي المباريات الدولية التي تشارك فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القومي للمرأة" يشيد بتأهل لاعبة التنس ميار شريف لبطولة فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.