​قيادات "الزراعة" و"البيئة" يتابعون أعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تابع عدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، اليوم السبت، أعمال جمع وتدوير قش الأرز، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة في هذا الشأن، ضمن الزيارات المكثفة التي يقومون بها لمحافظات الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، القليوبية والشرقية.

وأجرى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة للمخلفات الزراعية زيارة لمحافظة الشرقية لمتابعة تنفيذ أعمال المنظومة من جمع وكبس لقش الأرز، والمرور على المواقع المخصصة لذلك، لمواجهة السحابة السوداء التي كانت تحدث كل عام.

وعقد قيادات الوزارتين اجتماعًا تنسيقيًا بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، بحضور اللواء أشرف عبدالمحسن مستشار وزيرة البيئة لشئون الفروع، الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، محمود بسيونى المدير العام بمكتب وزير البيئة، الدكتور وليد ترك مدير عام المكتب الفني بقطاع الفروع، المهندس مدحت زكا مدير المخلفات الزراعية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والكيميائي خالد أبو العزم مدير عام فرع الشرقية، فضلا عن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، ومدير عام الإرشاد الزراعي بالمحافظة، ومسؤولي الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية، وعدد من المتعهدين العاملين في مجال تدوير المخلفات وجمع وكبس قش الأرز.

وأكد عزوز أن هذا الاجتماع يأتي لتوحيد الجهود المبذولة بين الوزارتين، والأجهزة التابعة لهما بمحافظة الشرقية، لمتابعة أهم الاستعدادات لموسم التصدي لمكافحة حرائق قش الأرز والحد منها مع تكثيف العمل في تلك الفترة لزيادة الوعي البيئي للمواطنين والمزارعين بمحافظات الدلتا بأهمية استخدام قش الأرز والاستفادة القصوى والعظمى منه والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات، لافتا إلى أهمية التنسيق بين جميع الإدارات والجمعيات الزراعية لمنع أي مخالفات في نطاق كل إدارة زراعية.

وأوضح عزوز أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أشاد بجهود العاملين بمديريات الزراعة في مجال الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء وتعظيم الاستفادة من قش الأرز، لافتا إلى أهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الأرز وإعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي إضافي له، وبالتالي رفع مستوى معيشته.

وأشار عزوز إلى أن الأمر له مردود بيئي يتمثل في الحد من أزمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرق تلك المخلفات كل عام، وتحويل قش الأرز إلى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.. مشيدا بالنجاح الذي حققته منظومة جمع وتدوير قش الأرز من بداية موسم الحصاد وحتى الآن مما كان له بالغ الأثر في عدم ظهور السحابة السوداء.

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ووجه عزوز المعنيين بمديريات الزراعة بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية حول طرق الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلي سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية.

من جانبه، أشارت الدكتورة أميمة صوان مستشار وزير البيئة، إلى أهمية الاستفادة من قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه كأعلاف غير تقليدية، ومخصبات حيوية تفيد التربة، وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، كما استعرضت طرق الاستفادة والتصنيع وكيفية قيام المزارعين بذلك.

وأشاد اللواء أشرف عبدالمحسن مستشار وزير البيئة لشئون الفروع، بالجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل وزارتي البيئة والزراعة والإدارات التابعة لهما في محافظات زراعة محصول الأرز.

وأكد الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أنه يتم توفير المعدات بدعم وإيجار رمزي للمتعهدين أصحاب مواقع قش الأرز؛ حيث يتم وضع المعدات في مقار الميكنة الزراعية بالمحافظات، لدعم المزارعين والمتعهدين.

وأوضح عامر أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش سلعة ذات قيمة تحقق دخلا مناسبا للفلاح المصري، ومشروعا اقتصاديا مربحا وأصبح هناك إدراك لأهمية قش الأرز وطرق للاستفادة منه ويعد ذلك قيمة مضافة لمحصول الأرز.

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