أول تعليق من رئيس تحرير "الأهرام" بعد تجديد الثقة فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، على تجديد الثقة فيه، وإعادة اختياره في ذات المنصب ضمن التغييرات الصحفية الجديدة.

وقال ثابت في تصريحات عبر صفحته بموقع "فيسبوك" بعنوان "على العهد ماضون": "عبرت قبل ثلاثة أعوام وبضعة أشهر فور تشريفي بتولي مسئولية رئاسة تحرير الأهرام بشعوري بعظم التحدي والمسئولية. فالأهرام التي شاركت عبر حوالي قرن ونصف من الزمان وما زالت تشارك في تشكيل الوجدان المصري والعربي، هي بكل تأكيد ديوان الحياة في مصر والوطن العربي".

وأضاف: "عاهدت محرري وكتاب الأهرام وقرائها أن أحافظ للأهرام على دورها التاريخي، كواحة للرأي وملتقى لجميع التيارات والأفكار ومنبرًا للإخبار الحر الصحيح بما يخدم حق القارئ، وأن تبقى كعهدها منحازة للدولة المصرية وثورتها شعبها الأبي في 30 يونيو 2013. واليوم وبعد تجديد الثقة في لاستكمال المسيرة أشعر بأن التحدي ما زال قائما والمسئولية تتعاظم".

وتابع: "وإزاء تلك الثقة الكبيرة أجدد الالتزام بالمضي على نفس العهد وأدعو كل الزملاء الجدد، والذين تم تجديد الثقة فيهم لمضاعفة الجهد للحفاظ على الصحافة المصرية كأحد أهم الروافع للدولة المصرية ومواجهة الحملات المغرضة التي يشنها محور الشر على الدولة المصرية وشعبها العظيم".​