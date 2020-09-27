شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بـ مراكز ومدن الخانكة وبنها وشبين القناطر وطوخ ، بينما سجلت مراكز ومدن العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة ، وقليوب وقها وكفر شكر صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم السبت عند 9380 حالة إصابة

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 735 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2491 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 732 حالة، وطوخ 1041حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 464حالة إصابة