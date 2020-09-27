شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح المُستبعد بسبب «المخدرات» بالقليوبية: أتناول مسكنات لإجرائي عملية منذ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح مأمون، المرشح عن حزب مستقبل وطن عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، السبت، إنه تم استبعاده من كشوف المرشحين لمجلس النواب، بسبب كشف نتيجة تحاليله الطبية إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة.

وقال «مأمون» المرشح «رقم ٢» لحزب مستقبل وطن في الكشوف المبدئية لدائرة قليوب والقناطر في رسالة عبر صفحته على «فيس بوك»، مساء السبت، إنه «إلى عائلتي وأصدقائي، وكل من ساندني ووقف بجانبي، يؤسفني أن أخطركم أنني لن ‏استطع أن أكمل مشوار الترشح للانتخابات لأسباب صحية،‏ حيث إنني قمت بعملية تركيب»خطاطيف«في كتفي منذ شهور، واستدعت استخدام مسكنات تمنعني من القبول ‏طبيًا، وأتعهد أمام الله أني سأظل في خدمة أهلي وناسي طوال عمري وتحت أمرهم في كل وقت».

وأضاف: «والله ليس بي هم أو غم لشخصي.. ولكن لآمال الغلابة وأحلام البسطاء التي ارتبطت بي وتعلقت على، وأتمنى التوفيق والسداد لباقي المرشحين لخدمة اصحاب الحاجات والناس جميعًا».

يذكر أن التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي بالقليوبية أثبتت في وقت سابق إيجابية 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب بالقليوبية، لتعاطيهم للمواد المخدرة، وأنهم غير لائقين طبياً للترشح لمجلس النواب.

وقالت الدكتورة صفاء الأشقر، مدير عام القومسيون الطبي بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أنها قامت بإعطاء المرشحين الثلاثة تظلمات لتقديمها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لإعادة تحليلهم مرة ثانية، مشيرة إلى أنه في حالة إيجابية النتيجة لتعاطي المخدرات، سيتم إرسال التقرير لرئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية، لاستبعادهم نهائياً من كشوف الترشح لمجلس النواب.

وأوضحت «الأشقر» أن القومسيون الطبي تلقى حتى الآن نتائج 243 مرشحًا، مشيرة إلى أن معظمهم المرشحين تسلموا التقرير الطبي الخاص بهم، لتقديمها لرئيس لجنة تلقي تلقي طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية.

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