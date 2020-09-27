شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: 60 ألف حالة وفاة بإقليم شرق المتوسط.. ومصر في المرتبة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت منظمة الصحة العالمية تخطي العدد الإجمالي للوفيات، في إقليم شرق المتوسط 60 ألف حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) حتي الآن.
وجاءت إيران في المقدمة بأعلي نسبة وفيات 25 الف و394 حالة، ثم العراق بعدد 8935 حالة وفاة ثم باكستان 6451 حالة، ومصر في المرتبة الرابعة بعدد حالات 5853 حالة.
فيما جاءت الأردن الأقل من حيث عدد الوفيات بعدد 43 حالة ثم جيبوتي 61 حالة ثم الصومال 99 حالة وفاة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة العالمية»: 60 ألف حالة وفاة بإقليم شرق المتوسط.. ومصر في المرتبة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.