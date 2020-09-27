شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: 60 ألف حالة وفاة بإقليم شرق المتوسط.. ومصر في المرتبة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية تخطي العدد الإجمالي للوفيات، في إقليم شرق المتوسط 60 ألف حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) حتي الآن.

وجاءت إيران في المقدمة بأعلي نسبة وفيات 25 الف و394 حالة، ثم العراق بعدد 8935 حالة وفاة ثم باكستان 6451 حالة، ومصر في المرتبة الرابعة بعدد حالات 5853 حالة.

فيما جاءت الأردن الأقل من حيث عدد الوفيات بعدد 43 حالة ثم جيبوتي 61 حالة ثم الصومال 99 حالة وفاة.