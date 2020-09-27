شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد تدريس المواد بالمرحلة الثانوية على القنوات والمدرسة للأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناهج الثانوية العامة قبل الٍأسبوع قبل بدء الدراسة، موضحا أن المدرسة بها المواد التى لا تضاف للمجموع مثل مواد الأنشطة، مثل مواد التربية الرياضية، والمواد الأساسية يدرسها الطالب من خلال القنوات التعليمية وبنك المعرفة بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، مؤكدا أن التقييم سيتم فى أيام المدرسة وسنطلب أبحاث من الطلاب وامتحانات وسيتم تدريس المنهج كله فى القنوات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب على قناة mbc: مكنش عندنا تعليم والطالب لازم يكون له دور، والتعليم فى النظام الجديد يسمى التعليم النشط، فالأبحاث تجعل الطالب يذهب ويبحث، وما كان يحدث فى النظام القديم عبارة عن تلقين، مؤكدا أن الأمور لو ذهبت إلى الأسو فى كورونا فالطلاب من الصفوف من 4 ابتدائى حتى الثانوى يسيتطيعوا الجلوس فى المنزل ويتعلموا من خلال القنوات والمنصات، لافتا إلى أن بعض المنصات مجانية وبعضها مقابل بسيط أقل من الدروس الخصوصية.

وشدد الوزير على أنه ما تقوم به الوزارة ضمن خطة بناء وتغيير نظام التعليم المصرى وتم العمل عليه قبل أزمة كورونا، مؤكدا أن دور الطالب فى التعليم يجب أن يتفاعل لا ينتظر أن يحصل على المعلومة بالمعلقة.