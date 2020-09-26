شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لا نية لعودة الشيشة.. وأصبح لدينا «كتالوج» بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أصبح لديها «كتالوج» فيما يتعلق بالتعامل مع أعداد الإصابات اليومية لفيروس «كورونا» المستجد.
وقال «سعد» في اتصال هاتفي ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم السبت: «أتمنى ألا تضطر الدولة المصرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في حالة تزايد أعداد الإصابات».
وأضاف: «سيكون لدينا إجراءات احترازية للتعامل مع العام الدراسي الجديد للجامعات والمدارس لمواجهة كورونا، ولكن إذا رأت لجنة متابعة الأزمة أن هناك تزايد في الأعداد سيكون هناك إجراءات معينة حتى لو الإغلاق».
وفيما يتعلق بالسماح بعودة الشيشة، قال المتحدث باسم الحكومة: «لا نية لعودة الشيشة، والأنباء التي ترددت بعودتها مجرد شائعات».
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الوضع في مصر
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اصابات
102,625
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تعافي
93,531
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وفيات
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