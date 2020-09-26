شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يكشف كيفية استخدام منظومة التحول الرقمي داخل الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة وضعت عددا من المحاور والقطاعات الرأسية للعمل في منظومة التحول الرقمي داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها فكرة ميكنة الخدمات، بحيث يتم تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات رقمية.

وأضاف «القرش»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المواطن المصري يستطيع وهو جالس في منزله ويدخل على المنصة الزراعية ويعمل الطلب الذي يريد إنهائه من القطاع الزراعى في التوقيت المحدد الذي وضعته الوزارة في تقديم هذه الخدمة الرقمية.

وتابع: «تحديث عملية الحصر للمحاصيل الزراعية من خلال رصد ما يحدث من زراعات الاحتياجات المائية والتوقعات المستقبلية من الإنتاج عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد كي نحصر الزراعات المزروعة للأصناف المختلفة بشكل لحظي».

وأشار«القرش» إلى أن هناك مجموعة من الخرائط المتطورة لرصد التحديات التي تواجه المنظومة الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية بجانب الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لحوكمة العمل داخل الوزارة.