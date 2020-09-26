شكرا لقرائتكم خبر عن ١٢ تخصصا في قافلة «حياة كريمة» بقرية السيفا بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستعد أجهزة الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لإطلاق قافلة طبية ضمن ٦ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة_كريمة». تنطلق القافلة يومي ٢٦ و٢٧ سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، بمحافظات ( سوهاج - الإسكندرية - القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - الأقصر). وقالت الدكتورة سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، إن القافلة تستهدف أهالي قرية السيفا مركز طوخ بالمحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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