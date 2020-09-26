وقف تنفيذ محاولة بناء في المهد وإزالة بناء للمرة الثانية بشبين القناطر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت أجهزة الوحدة المحلية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، السبت، إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بقرية بنوب طحا التابعة للوحدة المحلية بنوى داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة ٢٠٠ متر. كما نفذت الأجهزة إزالة تعدي على الأرض الزراعية للمرة الثانية بكفر الشوبك التابعة للوحدة المحلية بالمريج على مساحة ٤ قراريط، وتم مصادرة مواد البناء وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات. تم تتفيذ الإجراءات بحضور الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات بنوي والمريج ومعدات مجلس المدينة. وقف تنفيذ محاولة بناء في المهد وإزالة بناء للمرة الثانية بشبين القناطر وقف تنفيذ محاولة بناء في المهد وإزالة بناء للمرة الثانية بشبين القناطر وقف تنفيذ محاولة بناء في المهد وإزالة بناء للمرة الثانية بشبين القناطر وقف تنفيذ محاولة بناء في المهد وإزالة بناء للمرة الثانية بشبين القناطر وقف تنفيذ محاولة بناء في المهد وإزالة بناء للمرة الثانية بشبين القناطر الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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