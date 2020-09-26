شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الحكومة على مسيرة النساء والأطفال التي عرضها إعلام «الإرهابية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن دعوات الفوضى يتم رصدها عبر غرف العمليات الموجودة في مراكز المعلومات بمختلف المحافظات للتعامل مع تلك الدعوات التي لا تذكر ولا يوجد شيئا ملموسا حدث.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التجمعات التي حدثت في أطفيح كانت في بعض الأماكن الخاصة بمصانع الطوب، وبحث العمل عن لقمة العيش لأنهم تضرروا، وبمجرد حل تلك المشكلة الفئوية للعاملين بمصانع الطوب في أطفيح انتهي تجمعهم.

وأشار سعد إلى أن كل ما حدث هو تضرر بعض عمال مصانع الطوب خلال الفترة الماضية، من عدم بيع إنتاجها من الطوب الطفلي.

وكشف المستشار نادر سعد أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قررت شراء إنتاج تلك المصانع من الطوب الطفلي، وتقوم وزارة الإسكان بشراء إنتاج تلك المصانع من أجل حل مشكلتهم.

وتابع: «كل الفيديوهات المعروضة لمسيرات لم تتجاوز دقائق، وتصدر المشهد بها النساء والأطفال، التي بثها إعلام الجماعة الإرهابية».

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