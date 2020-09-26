شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جاب الله: عضو مجلس النواب شخصية تشريعية ورقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد جاب الله القيادي بحزب حماة الوطن، عن تدشين حملته الانتخابية بحفل شبابي بحضور شخصيات قيادية في محافظة قناة، وأعضاء حملته الانتخابية.

وقال جاي الله، إن :«أنتم السند ومن يدفعنا للأمام إذا تاخرنا خطوة ومن يجعلنا نستمر في التقدم، وبدات مرحلة سياسية في عام 2011 ووقتها نويت خوض المعترك الانتخابي ودخلت البرلمان بفضل المولى ثم أهالي دائرتي الكرام والذين وجدو في الشخص المناسب، وعضو مجلس النواب شخصية تشريعية ورقابية وتساعد على سن القوانين والدفع في المشروعات التي تخدم المصريين».

وأضاف أنه «أوعدكم بحل جميع مشاكل الدائرة وتلبية كل الطلبات وتأدية كل الخدمات، ونسعى لحل المشاكل قدر الإمكان وحسب امكانيات الجهاز الإداري بالدولة، وداخل البرلمان سأقدم كل الجهد من أجل المواطن المصري البسيط لكي نكون مساعدين للوطن الحبيب».

وأكمل أنه أعطي أهتمام كبيرا بالقطاع الطبي والذي اعتبره من أهم الخدمات التي يمكن أن تقدم لأهالي دائرتي، والقطاع الصحي على راس اهتمامتي، وأعمل على تقديم كل الدعم لأهالي الدائرة في مختلف المواقف والمشاكل وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديم حملات تطهير في مختلف المناطق بهدف حماية الأهالي من هذا الوباء الخطير الذي ضرب العالم بقوة.

وقال جاب الله، عقب تقدمه بأوراق الترشح عن خوض انتخابات مجلس النواب عن حماة الوطن: «ترشحت لعضوية مجلس النواب عن دائرة عن دائرة الثالثة (دشنا والوقف ونجع حمادي)، عن حزب حماة الوطن، وأطالب جموع أهالي الدائرة بالتأييد والمساندة«.

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