شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد أعمال رصف الطرق المؤدية للمطار بطول 6 كم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، بجولة تفقدية داخل مدينة الاقصر ،حيث تفقد منطقة شرق السكة الحديد وأعمال الرصف لمداخل منطقة الجواهرة والقباحى الغربى والتي تربط هذا المناطق بنجوع السمانين وصولا إلى طريق مطار الأقصر الدولى. ويبلغ اجمالى الطرق الجارى العمل بها والمقرر رصفها نحو ٦ كيلو مترات. ويأتى رصف هذة الطرق ومداخلها بعد اكتمال اعمال توصيل جميع المرافق واخرها الغاز الطبيعى وذلك تخفيفا عن معاناة المواطنين. وأصدر محافظ الاقصر توجيهاتة بتطوير منطقة مدخل نجوع القباحى الغربى مع شارع ٢٥ والطريق المؤدي إلى كليات جامعة الاقصر والإدارة التعليمية، وذلك بعمل ميدان يتناسب وطبيعة هذة المنطقة طبقا لرؤية الإدارة العامة لمرور الاقصر. كما تفقد محافظ الاقصر منطقة سواقى الصياغ التي يجرى بها أعمال تطوير وإعادة الرصف بدءا من الطريق الرئيسى امام كنيسة الأقباط الكاثوليك مرورا بالشوارع الجانبية وصولا لمزلقان نجع الخطبة ويبلغ أطوال الطرق التي يتم رصفها حوالى ٣ كم. رافق المحافظ في جولته محمد عبدالقادر نائب محافظ الاقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة والعميد حاتم حمدون مدير مرور الاقصر، وحسام العمدة رئيس حى شرق. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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