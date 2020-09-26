شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يحيل واقعة «إلقاء سيارتي مشيرف للقمامة في ترعة» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، تحويل واقعة إلقاء سيارات الوحدة المحلية بقرية مشيرف للقمامة على جسر إحدى الترع وحرقها للتحقيق بالشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، عقب تلقيه رسالة فيديو من أحد المواطنين تفيد بـ«قيام سيارتين تابعتين للوحدة المحلية بمشيرف التابعة لمركز ومدينة الباجور بإلقاء القمامة على جسور احدي الترع وحرقها»، أنه في حالة ثبوت الواقعة محل التحقيق سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين ومرؤوسيهم والمقصرين في الإشراف عليهم .

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها ومنع إلقاء مخلفات القمامة في الترع والمصارف وعلى جسورها.