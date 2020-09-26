شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشكر السيسي على مكافأة التميز: نسأل الله أن يحفظه قائدًا عظيمًا لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة والعاملون بها، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للعلم والعلماء والفكر الوسطي المستنير، حيث وجه بصرف مكافأة تميز علمي للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من العاملين بالوزارة، وذلك لكل من حصل أو يحصل على الماجستير والدكتوراه تشجيعًا للبحث العلمي وصقل مواهب الأئمة والعاملين بالأوقاف علميًّا ومهنيًّا.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن قيادات وأئمة الأوقاف والعاملين بها يؤكدون أنهم سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأنهم يعاهدون الله (عز وجل) ويعاهدون الرئيس على بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي لكل دعاة الفوضى والهدم.

واختتم الوزير تصريحاته قائلا: «إذ وهم يشكرونه على ذلك يسألون الله العلي العظيم أن يحفظه قائدًا عظيمًا لمصرنا الحبيبة، وأن يحقق لها على يده كل التقدم والازدهار والرقي».