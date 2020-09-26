شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الزراعة»: نستخدم الذكاء الاصطناعي في ترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تقدم كافة خدماتها التكنولوجية من خلال كارت الفلاح، مشيرا إلى أن هناك تحديث البيانات بشكل دورى مع إمكانية رصد التعدي على الاراضي الزراعية والمحافظة عليها وتطويرها واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.

وأضاف «القرش» خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن وزارة الزراعة تستخدم الذكاء الاصطناعى في ترشيد استهلاك المياة للأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه تم جمع جميع الصور القديمة والحديثة لكافة الأراضي الزراعية لتحديث منصة وزارة الزراعة لكافة الأراضي الزراعية معرفة نوع المحاصيل المزروعة والمساحات المستهلة في الزراعة وكمية المياه المستخدمة للمحاصيل الزراعية على هذه الأراضي من خلال تكنولوجيا حديثة تستخدمها الوزارة على منصتها الإكترونية.

وتابع: «وزارة الزراعة تعمل على تطوير نظم التغذية للبيانات والمعلومات على منصتها الإلكترونية، بحيث نستطيع تحديد إنتاج المحاصيل الزراعية من كل مساحة أو رقعة زراعية لكل قطعة ارض تابعة لوزارة الزراعة»، مشيرا إلى أن تحديث البيانات والمعلومات على المنصة تعطينا نتائج جيدة عن صحة نمو النباتات أو المحاصيل أو وجود نقص فيها أو تحتاج إلى تغذية وتخدم المزارع ومحصولة بشكل جيد.

وأشار إلى أن وزير الزراعة يعمل على تطوير منظومة تحقق الآلية التي تخدم الفلاح وتساعدة على تطوير إنتاجيته وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة على ملف المياة وتسعى إلى استخدام تدوير المياه من خلال المعالجة الثلاثية والثنائية، لكى تعود المياة لسابق طبيعتها قبل عملية المعالجة واستخدامها في الزراعة.