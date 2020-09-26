شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يكشف كيفية حوكمة العمل داخل الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، على توجه الوزارة بالنسبة للتحول الرقمي، مؤكدا أن وزير الزراعة الدكتور سيد القصير حريص على تطوير منظومة العمل داخل القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة ايضاً على تطوير هذا الملف للتحول الرقمي للوزارة بشكل كبير.

وأضاف «القرش»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك اهتماما بالغ الأهمية من القيادة السياسية لتطوير القطاع الزراعى، وذلك من خلال حجم الافتتاحات الكبيرة، بإلاضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا المجال، مشيرا إلى أنه كى نستطيع حوكمة العمل داخل وزارة الزراعة لابد من وجود رقابة صارمة وتنظيم العمل وتسهيل حياة المواطن وتوصيل فعال مع المواطن.

وتابع: «نحتاج آلية لتحديث البيانات وتجديد القواعد للبيانات ،مع إنشاء قواعد بيانات محدثة بشكل لحظي ودوري دون التدخل البشري، وذلك لكى نستطيع حوكمة العمل داخل وزارة الزراعة، مشيرا الغى أن الوزارة تحتاج للتدخل البشري لتدقيق هذه البيانات والتأكد من جودتها وعمل مقارنات والتأكد من الارقام المتواجدة.