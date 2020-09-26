شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الفاتح: تخفيضات التصالح في مخالفات البناء لم تطبق في القاهرة الجديدة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف الفاتح، المستشار القانوني، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء تحول لقانون تخاصم، خاصة أنه أدى لوجود خصومة بين المشتري للوحدة ومالك الوحدة، خلاف وجود خصومات بين الجيران.

وتابع «الفاتح»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الدولة شاركت في مخالفات البناء من خلال السماح بإنشاء الروف أو الدوبلكس، وسمحت للمستثمرين في هذا المجال بالاستثمار بشكل مخالف، معقبًا: «ما ينفعش نحمل طرف واحد كل المسؤولية، لأن المالك والمشتري، والجهاز الاداري للدولة الممثل في المحليات التي استفادت من وجود المخالفة من خلال الرشوة وخلافه» .

ولفت إلى أنه لا يجوز إلزام المشتري الذي يعد أضعف طرف في الحلقة بدفع 100% من قيمة مخالفات، لأن هذا يعني عدم القضاء على مخالفات البناء واستثمارها.

وأضاف أن الدولة خفضت قيمة متر التصالح بقيمة 15% في القاهرة الجديدة، و20% في مدينة الشروق، ورغم ذلك لم يطبق هذا التخفيض، وهذا يرجع إلى الاجراءات البيروقراطية في الدولة المتمثلة في عدم وصول القرار إداريًا للمحليات.