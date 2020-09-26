شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الأزهر بالقليوبية تبحث مدى توافر مقومات العملية التعليمية بالمعاهد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي، اجتماعا، السبت، بديوان عام المنطقة، مع رؤساء الإدارات التعليمية وبحضور مديري الإدارات بالمنطقة ومديري المراحل التعليمية وموجهي العموم، بشأن الوقوف على مدى توافر مقومات العملية التعليمية بالمعاهد.

كلف الشحات كل مدير مختص بسرعة موافاته خلال أسبوع بإحصاء عددي لكل من الطلاب لكل مرحلة تعليمية، والمعاهد لكل مرحلة تعليمية، والفصول المتاحة فعليا لاستيعاب الطالبات والطلاب، وحالة المقاعد ومدي كفايتها لاستيعاب الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، والمعاهد التي يوجد بها عجز في المعلمين والاداريين والعمال، إضافة إلى إحصاء منفصل بالمعاهد الحاصلة علي الجودة والمعاهد المتقدمة لاعتماد الجودة، وحالة دورات المياه ومدي احتياج المعهد لصيانة الأدوات الصحية، وحاله ادوات الكهرباء من اضاءه داخل الفصول والمكاتب الإدارية ومفاتيح الكهرباء ومدى احتياجها للصيانة من عدمه، الحالة الإنشائية للمبنى والمباني التي صدر قرار احلال وتجديد لها مع ذكر الموعد المحدد للانتهاء منها والموقف الحالي، وحاله النوافذ ومدى وجود زجاج بها من عدمه وخاصه داخل فصول الابتدائي مع بيان السبب في حاله عدم صيانتها، ومدى وجود كهنة في المعهد من عدمه والاجراءات التي اتخذها المعهد حيالها بالتوثيق.

كما طلب مدير الإدارة المركزية تقرير بمدى توافر الكتب الدراسية الطبعات الحديثة للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 التي استلمها المعاهد وما لم يستلمها وسبب عدم التسليم ، حاله معمل الكمبيوتر و مدى جاهزيته لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حاله معمل العلوم ومد جاهزيته استقبال العام الدراسي الجديد، مدى توافر خدمه الانترنت في المعهد ومصدرها.

واكد الاهتمام بالمعاهد، والعمل علي ظهور المعاهد الأزهرية بمظهر مشرف أمام الناس ، عدم وجودباعة جائلين أمام المعاهد ، عدم دخول درجات نارية أو سيارات داخل المعاهد، وعدم وجود قمامة بجانب المعاهد من خارج المعاهد والمحافظة علي المظهر العام للمعاهد الأزهرية.