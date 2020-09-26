شكرا لقرائتكم خبر عن 156 مرشحًا محتملًا لـ«النواب» بكفرالشيخ.. و«داوود» أبرزهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح للبرلمان بمحكمة كفرالشيخ برئاسة المستشار أسامة السيد شعت، السبت، ازدحامًا في اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقرر بدأها في أكتوبر المقبل.
وكان من أبرز المرشحين محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب الأسبق، حيث تقدم بأوراق ترشحه للمقعد الفردي عن حزب الوفد بالدائرة الرابعة التي تضم دسوق وفوه ومطوبس.
وبلغ إجمالي عدد المرشحين المحتملين بالدوائر الأربعة بمحافظة كفرالشيخ 156مرشحًا محتملًا.
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