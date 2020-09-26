شكرا لقرائتكم خبر عن «متصورة في ستوديو».. مفاجأة عن مظاهرات نزلة السمان المذاعة على «الجزيرة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن مظاهرات نزلة السمان التي تداولتها قناة الجزيرة القطرية، وقنوات جماعة الإخوان التي تبث من تركيا، هي مجرد «تسجيل» تم تصويره في استوديو.

وفجر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مفاجأة من العيار الثقيل، حول فيديو مظاهرة نزلة السمان التي تداولتها بكثرة أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، بأن الفيديو مجرد «تسجيل سينمائى».

وعرض خالد صلاح، على شاشة «إكسترا نيوز»، فيديو يكشف حقيقة مظاهرات السمان، والتي تم تصويرها في أحد ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بتوجيهات من مخرج.

وعقب خالد صلاح: «محدش كلف نفسه بشلن يتأكد من المظاهرة»، وبدأوا ينشروا أكاذيبهم عن مشاركتهم في المظاهرة المزعومة.

وكشف الإعلامى يوسف الحسينى، أن المصريين لن يستجيبوا لدعوة «هلفوت»، مؤكدا أن مصر لن تشهد أي حراك خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الفيديو المفبرك هو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف كشف المهنية الزائفة التي يروج لها إعلام الإخوان وقناة الجزيرة القطرية.

Advertisements