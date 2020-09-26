شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تستأنف رحلاتها السياحية إلى مصر بداية من أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع السفير جان فوليك، سفير التشيك بالقاهرة، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اعتزام دولته استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر بدءا من 1 أكتوبر، جاء ذلك خلال الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدنى، والبيئة، والدولة للإعلام، و30 سفيراً من سفراء الدول الأجنبية فى مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمى.

وأوضح السفير التشيكى أن هذا القرار يعد ثمرة زيارة وزير السياحة والآثار المصرى للعاصمة التشيكية براج نهاية أغسطس الماضى، ومباحثاته مع رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين بالحكومة لتعزيز سبل التعاون ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار السفير التشيكى إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث تم البدء فى وضع حجوزات هذه الرحلات السياحية على مواقع الحجز الإلكترونية المختلفة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور خالد العنانى الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية المصرية فى هذا الملف، خاصة تلك التى قام بها السفير سعيد هندام سفير مصر ببراج، وأكد للسفير ولكل السفراء اتخاذ مصر لأفضل الإجراءات الاحترازية بالمحافظات السياحية للحفاظ على صحة زائريها من كل دول العالم.