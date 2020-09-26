- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يوثق مغامرته بقيادة الدراجات الهوائية مع 30 سفيرا بشرم الشيخ "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على توثيق مغامرته في مدينة شرم الشيخ بمحافظة البحر الأحمر، التى خاضها على مدار اليومين السابقين، بصحبه الدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة و30 سفيرا من دول أجنبية.
ونشر العناني مجموعة من صور مغامراته التي خاضها في المدينة الساحلية الشهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "مع مجموعة من السفراء، عشنا لمدة يومين تجربة السائح بشرم الشيخ، حيث استمتعنا بدفء الشمس على الشواطئ وبالشعب المرجانية والأسماك الملونة، وقمنا بالسباحة وبجولة بحرية، وزرنا محمية رأس محمد، واحدة من أشهر مناطق الغطس في العالم، حيث أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارة ووزارة الدولة للإعلام حملة Eco Egypt، للترويج للمحميات الطبيعية".
View this post on Instagram
مع مجموعة من السفراء، عشنا لمدة يومين تجربة السائح بشرم الشيخ، حيث استمتعنا بدفء الشمس على الشواطئ وبالشعب المرجانية والأسماك الملونة، وقمنا بالسباحة وبجولة بحرية. وزرنا محمية رأس محمد، واحدة من اشهر مناطق الغطس في العالم، حيث أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارة ووزارة الدولة للإعلام حملة Eco Egypt، للترويج للمحميات الطبيعية. كما قمنا بجولة بالدراجات في شوارع شرم الشيخ، و تجولنا في وسط المدينة، و تفقدنا جزء من الكنوز الأثرية الموجودة بمتحف شرم الشيخ (الذي سيتم افتتاحه قريبا). ان ما تتمتع به بلدنا ليس فقط هذا التنوع الفريد من مقومات سياحية، بل التكامل بين الانماط السياحية المختلفة، ليعيش السائح تجربة استثنائية تجمع بين الاستمتاع والترفيه والثقافة. وشعرنا جميعا بالاطمئنان نتيجة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاجراءات الاحترازية. For two days, with Ambassadors from all over the world, we experienced the amazing city of Sharm El-Sheikh like tourists do! We all enjoyed the warm sun on the picturesque beaches, swimming, snorkeling and watching the unparalleled beauty of the coral reefs, and the colorful fishes and we had a boat trip. We visited Ras Mohamed protected area, one of the most famous diving sites in the world. From there, the Ministry of Environment launched the Eco Egypt Campaign, in collaboration with our Ministry and the Ministry of State for Information. We toured the streets of Sharm El-Sheikh with bicycles, took a stroll downtown and then took a glimpse of the archeological treasures in Sharm El-Sheikh Museum(due to open soon). Egypt’s diversity offers a unique mixture of Leisure and Culture. Egypt has it all! Everyone felt safe with all the safety hygiene measures implemented by hotels and tourism establishments while enjoying the #SameGreatFeelings!
Advertisements
A post shared by Khaled El-Enany خالد العناني (@khaled.elenany) onSep 26, 2020 at 10:43am PDT
وأضاف العناني قائلا: "كما قمنا بجولة بالدراجات في شوارع شرم الشيخ، وتجولنا في وسط المدينة، وتفقدنا جزءا من الكنوز الأثرية الموجودة بمتحف شرم الشيخ (الذي سيتم افتتاحه قريبا)، إن ما تتمتع به بلدنا ليس فقط هذا التنوع الفريد من مقومات سياحية، بل التكامل بين الانماط السياحية المختلفة، ليعيش السائح تجربة استثنائية تجمع بين الاستمتاع والترفيه والثقافة، وشعرنا جميعا بالاطمئنان نتيجة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالإجراءات الاحترازية".
وأعرب السفراء عن سعادتهم بهذه الرحلة البحرية التى أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بما شاهدوه من جمال للطبيعة البحرية للبحر الأحمر والتى لم يروا مثلها من قبل، مشيدين بالإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها والتى لم تمنعهم من الاستمتاع بهذه الرحلة.
كما أشاد السفراء بزياراتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ، التى تمتلك مقومات طبيعية رائعة حيث تتميز بجو مشمس وحياة بحرية خلابة، كما أنها تجمع بين العديد من الأنماط السياحية منها السياحة البيئية، حيث تتميز المدينة بوجود العديد من المحميات الطبيعية الرائعة، بالإضافة إلى السياحة الثقافية، حيث متحف آثار شرم الشيخ الذى سيتم افتتاحه قريبا إلى جانب السياحة الشاطئية والترفيهية، فشرم الشيخ تتمتع بشواطئ خلابة والعديد من الأنشطة الرياضة مثل السنوركلينج والغوص.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد العنانى يوثق مغامرته بقيادة الدراجات الهوائية مع 30 سفيرا بشرم الشيخ "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.