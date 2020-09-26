شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يوثق مغامرته بقيادة الدراجات الهوائية مع 30 سفيرا بشرم الشيخ "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على توثيق مغامرته في مدينة شرم الشيخ بمحافظة البحر الأحمر، التى خاضها على مدار اليومين السابقين، بصحبه الدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة و30 سفيرا من دول أجنبية.

ونشر العناني مجموعة من صور مغامراته التي خاضها في المدينة الساحلية الشهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "مع مجموعة من السفراء، عشنا لمدة يومين تجربة السائح بشرم الشيخ، حيث استمتعنا بدفء الشمس على الشواطئ وبالشعب المرجانية والأسماك الملونة، وقمنا بالسباحة وبجولة بحرية، وزرنا محمية رأس محمد، واحدة من أشهر مناطق الغطس في العالم، حيث أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارة ووزارة الدولة للإعلام حملة Eco Egypt، للترويج للمحميات الطبيعية".

وأضاف العناني قائلا: "كما قمنا بجولة بالدراجات في شوارع شرم الشيخ، وتجولنا في وسط المدينة، وتفقدنا جزءا من الكنوز الأثرية الموجودة بمتحف شرم الشيخ (الذي سيتم افتتاحه قريبا)، إن ما تتمتع به بلدنا ليس فقط هذا التنوع الفريد من مقومات سياحية، بل التكامل بين الانماط السياحية المختلفة، ليعيش السائح تجربة استثنائية تجمع بين الاستمتاع والترفيه والثقافة، وشعرنا جميعا بالاطمئنان نتيجة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالإجراءات الاحترازية".