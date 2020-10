خالد العنانى يوثق مغامرته بقيادة الدراجات الهوائية مع 30 سفيرا بشرم الشيخ "صور"

View this post on Instagram

مع مجموعة من السفراء، عشنا لمدة يومين تجربة السائح بشرم الشيخ، حيث استمتعنا بدفء الشمس على الشواطئ وبالشعب المرجانية والأسماك الملونة، وقمنا بالسباحة وبجولة بحرية. وزرنا محمية رأس محمد، واحدة من اشهر مناطق الغطس في العالم، حيث أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارة ووزارة الدولة للإعلام حملة Eco Egypt، للترويج للمحميات الطبيعية. كما قمنا بجولة بالدراجات في شوارع شرم الشيخ، و تجولنا في وسط المدينة، و تفقدنا جزء من الكنوز الأثرية الموجودة بمتحف شرم الشيخ (الذي سيتم افتتاحه قريبا). ان ما تتمتع به بلدنا ليس فقط هذا التنوع الفريد من مقومات سياحية، بل التكامل بين الانماط السياحية المختلفة، ليعيش السائح تجربة استثنائية تجمع بين الاستمتاع والترفيه والثقافة. وشعرنا جميعا بالاطمئنان نتيجة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاجراءات الاحترازية. For two days, with Ambassadors from all over the world, we experienced the amazing city of Sharm El-Sheikh like tourists do! We all enjoyed the warm sun on the picturesque beaches, swimming, snorkeling and watching the unparalleled beauty of the coral reefs, and the colorful fishes and we had a boat trip. We visited Ras Mohamed protected area, one of the most famous diving sites in the world. From there, the Ministry of Environment launched the Eco Egypt Campaign, in collaboration with our Ministry and the Ministry of State for Information. We toured the streets of Sharm El-Sheikh with bicycles, took a stroll downtown and then took a glimpse of the archeological treasures in Sharm El-Sheikh Museum(due to open soon). Egypt’s diversity offers a unique mixture of Leisure and Culture. Egypt has it all! Everyone felt safe with all the safety hygiene measures implemented by hotels and tourism establishments while enjoying the #SameGreatFeelings!

