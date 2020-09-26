القوى العاملة: تفتيش آلاف المنشآت لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إجراء التفتيش على آلاف المنشآت التابعة للوزارة على الجمهورية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وبحسب بيان اليوم، تابع الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 26 ألفا و572 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 26 ألفا و572 مصنعاً وشركة خلال 174 يوماً الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على سوهاج 2071 منشأة، والمنيا 2004، والشرقية 1831، وقنا 1787، والبحيرة 1645، ودمياط 1632، والقليوبية 1472، والقاهرة 1391، والغبية 1147، والجيزة 1118 كفر الشيخ 998، وأسيوط 888، والدقهلية، 859، والإسكندرية 851، وبورسعيد 824، بني سويف 780، والأقصر 696 منشأة.

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وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسماعيلية 643 منشأة، والوادي الجديد 584، والمنوفية 572، وأسوان 413، والفيوم 406، والبحر الأحمر 397، والسويس 207 منشآت.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت راجعت الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان: الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.