الكنيسة تعلن وفاة الراهب القمص "ويصا الشنودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
توفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الراهب القمص ويصا الشنودي، الراهب بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (الدير الأبيض) ووكيل الدير السابق، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز 57 عامًا، وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 31 سنة.
وولد الراهب في 11 أغسطس 1963، وترهب في 22 أبريل 1989، وسيم قسًّا في 13 أغسطس 1996، ورسم في رتبة القمصية يوم 12 يوليو 1997.
وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك القمص ويصا الشنودي، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.
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