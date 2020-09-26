"وقعت من مكان مرتفع".. إخلاء سبيل ربة منزل لاتهامها بالتسبب فى وفاة طفلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أخلت نيابة حلوان، سبيل ربة منزل بعد التحقيق معه فى اتهامها بالأهمال الذى تسبب فى مصرع ابنتها الرضيعة على يد ابنها.
تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، بلاغًا من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة الطفلة "ج. ع. ع"، وعمرها 8 أشهر، ويظهر على جسدها كدمات، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين قيام والدة الطفلة بتركها في غرفة بصحبة شقيقها ويدعى "ي. ع"، 10 سنوات، وأثناء اللهو معها قام بإلقائها من مكان مرتفع مما تسبب فى وفاتها.
وألقت مباحث القسم القبض على الأم وتدعى "د. ف. ص"، بتهمة الإهمال، وتم التحقيق معها حول ملابسات الحادث بعد تحرير محضر بالواقعة.
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