نشرة الحوادث المسائية.. حبس متهمين جدد بقضية "الفيرمونت" وتغريم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

الداخلية تنعش خزانة الدولة بــ2.3 مليار جنيه

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 50 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.3 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال أسبوع.

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غلق 1835 محلًا.. ومخالفة 11 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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الداخلية في أسبوع.. ضبط 229 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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النيابة تقرر حبس مدرس الخليفة 4 أيام في اتهامه بهتك عرض طفلتين

أمرت النيابة العامة بالخليفة، اليوم السبت، بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفلتين في الخليفة.

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حبس 3 متهمين بقضية "فتاة فيرمونت" 4 أيام

أمرت "النيابة العامة" بحبس المتهمين "أحمد. ط" نجل لاعب كرة سابق، و"عمر. ح" وشقيقه "خالد"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة.

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الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" لمستلزمات المدارس -(صور)

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الجاري، ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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القبض على خادمة سرقت ألماسا وذهبا من شقة مخدومها في الجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على خادمة أثناء بيعها ألماسا وذهبا، سرقته من داخل شقة مخدومها في منطقة الجمالية.

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الجنح تُغرم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بتغريم كابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في قضيتين جديدتين متعلقتين بخلافات ميراث مع أقاربه.

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