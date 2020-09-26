شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تشكر الرئيس لصرف مكافأة تميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة والعاملون بها بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه المستمر للعلم والعلماء والفكر الوسطي المستنير، حيث وجه بصرف مكافأة تميز علمي للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من العاملين بالوزارة، وذلك لكل من حصل أو يحصل على الماجستير والدكتوراه تشجيعًا للبحث العلمي وصقل مواهب الأئمة والعاملين بالأوقاف علميًّا ومهنيًّا.

كما أكد قيادات وأئمة الأوقاف والعاملون بها، فى بيان اليوم، على أنهم سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأنهم يعاهدون الله (عز وجل) ويعاهدون الرئيس على بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي لكل دعاة الفوضى والهدم.

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واختتمت وزارة الأوقاف بيانها:" وهم إذ يشكرون الرئيس على ذلك يسألون الله العلي العظيم أن يحفظه قائدًا عظيمًا لمصرنا الحبيبة، وأن يحقق لها على يد سيادته كل التقدم والازدهار والرقى".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عقد اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشهد الاجتماع استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الأوقاف في رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بها ،ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح مكافآت تميز علمي للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.