شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا اليوم السبت، تسجيل 39 حالة وفاة و 14412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكانت فرنسا أعلنت أمس، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز النصف مليون بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجلته الخميس وبلغ 16096.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات الآن وصل إلى 513034.

وزاد عدد الوفيات اليومية بسبب المرض بواقع 150 أي أعلى بثلاثة أمثال من مستوى الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات 31661.

وفى وقت سابق، حذر رئيس وزراء فرنسا من أن الحكومة قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد الإصابات بكوفيد-19 تحسنا خلال الأسابيع المقبلة، ودافع عن القيود الصارمة التي اتخذت الأربعاء.

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وقال جان كاستيكس لتلفزيون (فرنسا 2) "إنه سباق مع الوقت ... يجب على المواطنين التحلي باليقظة وتوخي الحذر. وإذا لم نتخذ خطوة، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع (الماضي)".

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تتجه نحو فرض إجراءات العزل العام مجددا، قال كاستكس إن الحكومة لا ترغب في ذلك، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الأمر إذا تدهورت الأوضاع.

وسجلت السلطات الصحية في البلاد 16 ألفا و96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس اليوم الخميس، متجاوزة بذلك الإحصائية القياسية السابقة التي بلغت 13 ألفا و498 حالة ومسجلة رابع أعلى معدل للإصابات اليومية الجديدة على الإطلاق منذ ثمانية أيام.

ودفع ارتفاع معدلات الإصابة إلى جانب زيادة الضغط على النظام الصحي في فرنسا الحكومة لإعلان فرض قيود إضافية أمس الأربعاء، وخاصة في المدن الكبرى، من أجل احتواء المرض.