شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الدقهلية تنعى الشهيد رقم 32 استشارى ببنك الدم عقب وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الدكتور محمد الديب شهيد جديد فى الفريق الطبي بالمحافظة، يعمل استشارى ببنك الدم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إلى أن الشهيد يعد رقم 32 فى قائمة شهداء الفريق الطبي بالدقهلية، مضيفا أنه ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفي شربين العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي بعد تدهور حالته الصحية، وقد تقدمت النقابة بعزاء للدكتور رزق الديب شقيق الشهيد.

وكانت نعت نقابة أطباء الدقهلية، الدكتور محمد نبيه استشاري التخدير بمستشفي الجمالية والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، لـ"الخليج 365" إن الدكتور محمد نبيه دخل العناية المركزة بمستشفى المنزلة العام، بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد تم نقله إلى مستشفي تمي الامديد.

يذكر أن الدكتور محمد نبيه هو الشهيد رقم 31 فى قائمة شهداء الأطباء بعد وفاة الدكتور محمد عبد الغني، استشاري الأنف والأذن، ومدير مستشفى نبروه سابقاً ، والدكتور طارق عبد العزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، في العزل المنزلى.

وأضاف الشحات أنه جرى ضم اسم الطبيب إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب" التي أعلنت عنها النقابة، وهو الشهيد رقم 31 بها

يذكر بأن أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية، عن توفير بعض المستلزمات الطبية، لحماية الأطباء من فيروس كورونا المستجد، ويتم صرفها عن طريق كارنيه النقابة، بمقر نقابة أطباء الدقهلية بطلخا