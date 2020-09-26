شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة الأزهر يؤكد على أهمية الوقوف خلف القيادة السياسية ضد أصحاب الأجندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف دائما يكون في مقدمة الصفوف، وخاصة في الأحداث الهامة التي تشهدها البلاد، موضحاً أنه يجب التأكيد على الحفاظ على أمن الوطن نازع من كونه فريضة دينية وهذا لموقف يعكس دور الأزهر ويعبر عن كل المنتمين للأزهر الشريف.

وأكمل زارع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد علي، أن الأزهر يدعو الشعب للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار، كما أن البيان وضح ثقة الشعب المصري في القيادة، ودعوة الأزهر التي يرددها في كل مناسبة ويجب الوقوف خلف القيادة ضد أصحاب الأجندة الضالة والمغرضة.

وكان الأزهر الشريف أصدر بيانا، قال فيه إنه تابع عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار، وأكد الأزهر أن ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله علي كافة الأصعدة.

وأشاد الأزهر بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة علي كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة علي معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.