شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. القابضة لمياه الشرب تحل شكاوى بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " شكوى من انقطاع مياه الشرب عن شارع مسجد التوبة بمنشية السد العالى القاهرة " جاء فيه أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أفادت بان انقطاع المياه خلال تلك الفترة يرجع إلي اعمال صيانة بالمنطقة المذكورة وتم الانتهاء والمياه الان بحالة جيدة .

كما أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " اهالى حى المرج يشكون من انقطاع مياه الشرب " جاء فيه أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أفادت بان انقطاع المياه يرجع إلي وجود عطل بالكهرباء بمحطة المياه المسئولة عن المياه للمنطقة محل الشكوى وجارى أصلاح العطل بمعرفة شركة الكهرباء .

وأرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " شكوى من انقطاع مياه الشرب عن شارع نور الجارية بكفر طهرمس فى الجيزة " جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأن المياه موجودة طبقا للضغوط المتاحة وتقل الضغوط وقت الذروة لكثرة الاستهلاك علما بأنه جاري حالياً تنفيذ توسعات بمحطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 الف م3 يوم لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة .

Advertisements

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.