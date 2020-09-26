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البحوث الفلكية تؤكد على أهمية تحديث كود الزلازل بشأن عمل شركات بناء العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد يرصد زلازل بشكل يومي وفي بعض الأوقات نسجل زلازل محسوسة تقدر بـ 3.9 درجة مثل زلزال البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم تدخل حزام الزلازل.

وأكمل القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد علي، أن هناك زلزال بقوة 3.9 درجة كان في مدينة البحر الأحمر منذ يومين، قائلا:" نطمئن المواطنين بأننا لم ندخل حزام الزلازل ومطلوب من العاملين في المشروعات القومية يأخذون في الاعتبارات دراسات الأمان تجنباً لمثل الهزات الأرضية".

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكود الزلزالي في مصر يحتاج إلى تحديث ويجب أن تلزم الدولة شركات العقارات والبناء أن يحصلون على الكود الزلزالي، كما يجب على كل المؤسسات أن تطبق معاملات الكود الزلزالي المصري.

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