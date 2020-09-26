شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستعد لتجديد المراجعة السنوية لشهادة الأيزو الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مطار الغردقة الدولي ، لتجديد المراجعة السنوية لشهادة اعتماد الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية ، وشكل الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ، لجنة برئاسة المهندس حاتم صبرى ، مدير عام الجودة ، إستعداداً لتجديد شهادة الأيزو ، للوقوف على مستجدات المطارات وبحث جاهزية المطار للحصول على الشهادة.

وقامت اللجنة بمراجعة إجراءات المطار كافة وأشادت بجميع أنشطة المطار والعاملين به، واكدت علي جاهزية المطار لتجديد شهادة الأيزو، كما أشادت اللجنة بدور العاملين الفعال فى نجاح الشركة.

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وحرص الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة علي تكريم كل من محمد سعيد عبد العزيز، بادارة المهبط والإرشاد، وهبه عبد الرازق حجازي ، بالادارة العامة للعمليات، بعد إنتهاء كافة المراجعات والتأكد من جاهزية المطار لتجديد شهادة الايزو .