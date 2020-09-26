شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف منتفعة في أول أيام المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وذلك في ٩ إدارات صحية بالمحافظة وهي «بلبيس، القنايات، فاقوس، أولاد صقر، ديرب نجم، أبوكبير، الحسينية، أبوحماد، منشأة أبوعمر»، وتستمر لمدة ٥ أيام خلال الفترة ٢٦-٣٠ سبتمبر الجاري.

قدمت الفرق الطبية خدماتها في ٢٥٥ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وعدد ١٣ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة بمشاركة ١٧٦ طبيب مدرب، و٣٥١ ممرضة، و٥٣٠ رائدة ومثقفة سكانية بإدارات المرحلة الثانية.

كما يرافق الحملة مبادرة إعلامية توعوية بعنوان «أيامنا احلي» تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية حول أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، حيث بلغ إجمالي المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية ١٤٠٨٤ سيدة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المرحلة الأولي من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتي تم تنفيذها في عدد ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، تم تقديم الخدمة خلالها لعدد ٤٨٩٨٣ منتفعة، مقدماً الشكر لمدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع فرق العمل المشاركة بالحملة على المجهود المبذول للحفاظ على صحة سيدات المحافظة.