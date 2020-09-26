شكرا لقرائتكم خبر عن توافد راغبي التصالح على المراكز التكنولوجية و88 مدرسة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز و88 مدرسة، ومراكز المعلومات، إقبالا من المواطنين، اليوم السبت، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات مابين25% لـ 40% .

وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

فأشْرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية والمدارس بالقرى ، فتفقدت سير العمل في قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق ،والوحدة المحلية بقرية شباس الملح ،وبقرية شباس الشهداء ،واكما تابعت التيسيرات المقدمة للمواطنين لإنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح في أقل وقت ممكن، وذلك بناء علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لتسهيل كافة الصعوبات أمام المواطنين وذلك وفقاً للقانون 17 لسنة 2018م .

وتابع أشرف هيكل ، رئيس مركز ومدينة سالم ،العمل بالمراكز التكنولوجية والمدارس ، لاستقبال راغبي التصالح ، وس تطبيق الإجراءات الاحترازية ،وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عمل المركز التكنولوجى ،وبديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح، وتابع المهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض ، توافد المواطنين على المركز التكنولوجي والمدارس المخصصة لاستقبال المواطنين للتصالح .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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