شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقان يترشحان لـ«النواب» للمنافسة على مقعد دائرة الغردقة ورأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الأسماء النهائية للمتقدمين للجنة تلقي الطلبات لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر للترشح على المقعد الفردي بالدائرة الاولي والتي تضم الغردقة ورأس غارب عن تقدم شقيقين للترشح. ووصل إجمال عدد المرشحين المحتملين بعد إغلاق باب التقدم للترشح للانتخابات المزمع إجرائها في نهاية أكتوبر المقبل، إلى ١٩ مرشحًا بدائرة الغردقة ورأس غارب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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