شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيسا شرفيا لجمعية شباب التشكيليين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت الجمعية المصرية لشباب التشكيليين، برئاسة الفنان أحمد مجدي عبدالله، الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، رئيسا شرفيا الجمعية.

ويأتي اختيار «شمس الدين» لخبراته العلميه والفنية والثقافية التي اكتسبها طوال مشواره كأستاذ ورئيس جامعة، فهو عضو في عدد من المنظمات الدولية والمحلية، وحصل على العديد من الجوائز، بخلاف شغله منصب الملحق الثقافي والتعليمي في السفارة المصرية بلندن.

وكتب شمس الدين على صفحته على «فيسبوك»: «سعدت اليوم بزيارة الفنان أحمد مجدى الشهير بفارس احد خرجى جامعة بنها ومن الشباب المشارك في الانشطة الطلابية.. أصبح رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب التشكيليين.. وشرفنى بإختيارى رئيسا شرفيا للجمعية.. فارس حقق لجامعة بنها المركز الاول في ابداع ٢ عام ٢٠١٢ ومراكز اولى أو متقدمة في مسابقات جامعية عديدة بعد ذلك، سواء في مركز اعداد القادة بحلوان أو مسابقات ابداع وغيرها من التي كانت تنظمها وزارة الشباب في عهدها الذهبى فترة الوزير خالد عبدالعزيز.. فارس قاد ايضا مجموعة اتحاد طلاب جامعة بنها واللجنة الفنية في الاتحاد العام لطلاب مصر في فترة رئاسة محمد بدران للاتحاد العام.. كم انا فخور بهؤلاء الابناء واحمد الله انهم يتذكروننى كأستاذ وكرئيس لجامعة بنها بعد كل هذه السنوات... شكرا اسعدتنى يا فارس ومؤكد أتشرف بالرئاسة الشرفية للجمعية المصرية لشباب التشكيليين والتي اتمنى لها كل تقدم وإزدهار».

اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق رئيسا شرفيا لجمعية شباب التشكيليين

اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق رئيسا شرفيا لجمعية شباب التشكيليين

اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق رئيسا شرفيا لجمعية شباب التشكيليين

اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق رئيسا شرفيا لجمعية شباب التشكيليين

اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق رئيسا شرفيا لجمعية شباب التشكيليين

اختيار الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق رئيسا شرفيا لجمعية شباب التشكيليين