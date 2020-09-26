شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج تصفيات أولمبياد الطفل المصرى ٢٠٢٠ الإقليمية بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت اليوم محافظة القليوبية، السبت، تصفيات أولمبياد الطفل المصرى ٢٠٢٠ الاقليمية التى تضم ( الغربية ، وكفر الشيخ ، والقليوبية ) للموسم الثانى، وسط الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وتوزيع الكمامات، والتى اقيمت على ملاعب كل من ( نادى بنها الرياضى ، و استاد بنها ، و مركز شباب مدينة بنها ، ومركز شباب كفر الجزار ) .

فاز فى الالعاب الجماعية الغربية، خماسى كرة القدم بنين وبنات ، والقليوبية فى كرة الطائرة بنين وبنات، والغربية كرة يد بنين، والقليوبية كرة يد بنات، وكفر الشيخ سلة بنين، والغربية سلة بنات.

وفي الألعاب الفردية فى تنس الطاولة بنين فردى اللاعب عمر بسيونى جاد (كفر الشيخ ) ، اللاعبة منة الله احمد ماهر فى تنس الطاوله بنات فردى ( كفر الشيخ ) ، واللاعبان كريم بسيونى جاد ، و احمد بسيونى جاد تنس الطاوله بنين زوجى ( كفر الشيخ ) .

أما فى الكاراتية اللاعب محمود أشرف محمود المركز الاول (قليوبية) ، و احمد محمود مصطفى المركز الثانى ( الغربية) ، و اللاعب احمد عبد المعطى المركز الثالث ( كفر الشيخ ) .

وألعاب القوى فى دفع الجلة بنات اللاعبة دارين ابو بكر (غربية) ، بنين اللاعب احمد حسام ( القليوبية ) ، وفى الوثب الطويل بنات اللاعبة منة العيسوى( الغربية ) ، بنين اللاعب عمار عبد السلام ( كفر الشيخ ) ،

وفى الجرى ١٠٠ متر بنات اللاعبة فاطمة عمر عبد السلام ( القليوبية ) ، وبنين اللاعب محمد عمار سعد ( كفر الشيخ ) .

والتايكوندو فاز كل من فوز اللاعبه بشري اسماعيل خطاب ( محافظه كفر الشيخ) تحت ٣٣ك ،

وفازت الاعبه مورين اسامه (محافظه الغربيه ) تحت ٤١ ك ، و اللاعبه ملك احمد (محافظه الغربيه ) فوق ٥٥ك ، و اللاعبه رحمه احمد (محافظه الغربيه ) فوق ٥٥ ك ، واللاعب احمد هشام ( محافظه الغربيه ) تحت ٣٧ ك ، و اللاعب احمد شريف عبد الغني (محافظه القليوبيه ) تحت ٤٥ ك ،و اللاعب محمد عادل محمود (محافظه القليوبيه) تحت ٥٣ ك ، واللاعب مروان احمد ( محافظه الغربيه ) فوق ٦١ ك ، وفوز اللاعب محمد حاتم ( محافظه كفر الشيخ ) فوق ٦١ ك.

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أقيمت أولمبياد الطفل المصرى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعزة الدرى رئيس الإدارة المركزية الطلائع ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، ووليد فروماى وكيل المديرية للرياضة ، واشراف عام هانى جميل مدير إدارة الطلائع ، ومحمد عزازى مدير إدارة الرياضة ، وتنفيذ جميع العاملين بالادارات الطلائع والرياضة و العلاقات العامة .