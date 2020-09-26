شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري: سياسة الإخوان الحكم أو قتل المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الفترة المقبلة تشهد تحديات مهمة للصحافة والإعلام في توحيد صفوف المصريين.

وأضاف ميري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الفترة المقبلة العمل على تقوية حالة الوعي والدفاع عن كل قضايا الوطن.

وأشار إلى أن الإخوان سياستهم إما الحكم أو قتل المصريين، مؤكدا أن كل ما تقوم به قناة الجزيرة من بث الفتنة ومحاولة التخريب ينافي كل معايير المهنية.

ولفت رئيس تحرير الأخبار، إلى أن الإخوان يتحدثون عن الشعب المصري أنه عدوهم الحقيقي لأنه لم ينساق لدعواتهم بل وفضحها وثار ضدهم في 2013 .

وأضاف: «كل التحية للشعب المصري الحريص على مصلحة بلده والذي يحبط كل المحاولات الداعية لتخريب الوطن وهدمه».

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